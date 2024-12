Furs opozarja vse, ki objavljajo na OnlyFans Cekin.si Finančna uprava bo izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, ki so dosegale dohodke na platformi OnlyFans. Globa za prekršek je do 26.000 evrov in odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno.

