V živo: Lahko Slovenke proti favoriziranim Skandinavkam priredijo presenečenje? Sportal Slovenska ženska rokometna reprezentanca pravkar igra tretjo tekmo glavnega dela evropskega prvenstva na Madžarskem ter v Avstriji in Švici. Na Dunaju se meri s favorizirano Dansko. Norvežanke so z 32:27 premagale Nemke in potrdile polfinale, v katerem so že Madžarke in Francozinje. Na voljo je tako le še ena polfinalna vstopnica. V igri za to po zmagi nad Švico ostajajo tudi Nizozemke.

