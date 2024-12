Umrl je plodovit in večkrat nagrajeni književni prevajalec Andrej Peric RTV Slovenija Umrl je Andrej Peric (prej Pleterski), večkrat nagrajeni književni prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine ter prevajalec slovenske poezije v angleščino in slovaščino. Dejaven je bil tudi kot antologist, literarni posrednik in publicist.

Sorodno