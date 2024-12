Kot so v PZS zapisali v sporočilu za javnost, so se Mariji in Andreju Štremfelj s priznanjem poklonili za življenjsko delo oziroma dolgoletno delo v planinski organizaciji, in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. Štremfljeva sta prvi zakonski par, ki je stal na najvišji gori sveta Mount Everest. To je bilo leta 1990, so spomnili. preberite več » ...