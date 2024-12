Kočevje za prenos oskrbe na domu na javni zavod 24ur.com V občini Kočevje so v nedeljo na referendumu preverili, ali naj občina oskrbo na domu, ki jo s koncesijo zagotavlja zasebni Zavod Jutro, prenese na javni zavod. Referenduma se je udeležilo le 14,93 odstotka volivcev, ki pa so prenos prepričljivo podprli. Zanj je glasovalo 78 odstotkov tistih, ki so prišli na volišče, proti jih je bilo 22 odstotkov.

Sorodno







Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anton Stres

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Žan Kranjec