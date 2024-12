Furs napoveduje nadzor nad avtorji vsebin na platformi OnlyFans SiOL.net Finančna uprava (Furs) namerava izvesti poostren nadzor pri fizičnih osebah, ki dosegajo dohodke na plačljivi platformi za odrasle OnlyFans. Vsi, ki objavljajo na tej platformi, naj zato preverijo, ali so ustrezno registrirani in so napovedali vse dohodke, dosežene iz te dejavnosti. Globe segajo vse do 26 tisoč evrov.

