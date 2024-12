Za sofinanciranje programskih vsebin medijev v 2025 na voljo okvirno 4,1 milijona evrov Lokalec.si Ministrstvo za kulturo je objavilo redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2025. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 4,1 milijona evrov. Rok za prijavo na razpis se izteče 15. januarja ob 23.59, so sporočili z ministrstva. Namen razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu z zakonom o mediji ...

