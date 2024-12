V praznični december so v Občini Mokronog – Trebelno vstopili z glasbo. Prvo decembrsko sredo so v Kulturnem domu Mokronog gostili izjemni koncert zasedbe Barb.si, ki je z izbranimi slovenskimi pesmimi navdušila obiskovalce. Prva dama zasedbe Barbara Leben je s svojim glasom in energijo poskrbela za nepozabno vzdušje v dvorani. preberite več » ...