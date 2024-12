Za vedno se je poslovil Andrej Peric, večkrat nagrajeni književni prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine ter prevajalec slovenske poezije v angleščino in slovaščino. Peric, rojen leta 1979, prej Andrej Pleterski, je bil dejaven tudi kot antologist, literarni posrednik in publicist.



