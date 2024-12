Letošnji november drugi najtoplejši do zdaj SiOL.net Letošnji november je bil po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus drugi najtoplejši na svetu po novembru 2023. To potrjuje pričakovanja, da bo letošnje leto najtoplejše v zgodovini in prvo leto z dvigom temperature nad 1,5 stopinje Celzija, so zapisali v danes objavljenem poročilu.

