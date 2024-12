Teš in Premogovnik Velenje državo pozivata k sprejetju zakona, ki ohranja delovna mesta RTV Slovenija Vodstvi Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje poslanc in državne svetnike pozivata, naj podprejo zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga ter omogočita njegovo uveljavitev do konca tega leta.

