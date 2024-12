Minister Han v Savdski Arabiji: Slovenija inovativna in butična destinacija N1 Gospodarski minister Matjaž Han je v okviru obiska v Savdski Arabiji opravil politične pogovore in sodeloval na gospodarsko-promocijskih dogodkih, med drugim se je skupaj s 54-člansko gospodarsko delegacijo udeležil poslovno-investicijske konference. Slovenijo je predstavil kot inovativno in butično destinacijo svetovnega formata.

