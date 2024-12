Krka se iz Splita vrača s porazom Sportal Košarkarji Krke so v sklopu 11. kroga lige ABA izgubili na gostovanju pri Splitu (78:83), kar je njihov osmi poraz. Cedevita Olimpija je v ligi ABA v Hali Tivoli v nedeljo premagala Spartak iz Subotice z 91:82. Zmaji niso začeli najboljše, gostje iz Srbije so povedli kar s 16:2, a je ljubljanski klub v nadaljevanju s pomočjo navijačev le ujel in na koncu prehitel Spartak.

