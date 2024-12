Šenčur Domžalčanom preprečil, da bi ujeli vodilno Krko Sportal Z obračunom med Podčetrtkom in Krko se je v petek začel deseti krog košarkarske lige OTP banka. Ravno Podčetrtek je bil do zdaj edini, ki je v tej sezoni uspel premagati novomeško ekipo, ta pa je tokrat vrnila udarec in slavila s 95:82. Krka je vodilna, drugi pa je Kansai Helios, ki je na zadnji tekmi kroga s 77:94 izgubil pri Šenčurju.

