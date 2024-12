Ancelotti: Odločeni smo, da ne bomo več oddali točke na preostalih treh tekmah RTV Slovenija Atalanta je po zmagi nad Milanom z 2:1 prevzela vodstvo v Serie A. Tudi v Ligi prvakov je še brez poraza, v torek pa bo gostil madridski Real, ki nujno potrebuje tri točke. Branilci naslova so izgubili že trikrat in so šele na 23. mestu.