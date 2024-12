Aretirali osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice v New Yorku RTV Slovenija Policisti v zvezni državi Pensilvaniji so aretirali moškega, ki ustreza opisu strelca na direktorja zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona. Thompson je bil prejšnjo sredo ustreljen in ubit v središču New Yorka.

