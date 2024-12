Zadnji finalni mesti osvojili plesna skupina Plac in Luka Konečnik Zadovoljna.si Zadnji polfinale je postregel s petimi izjemnimi nastopi: harmonikaškim žurom, pevskim in stand-up nastopom, plesom ter ritmično gimnastiko. Zadnji dve vstopnici za veliki finale sta si priborila plesna skupina Plac in Luka Konečnik.

