Petrol znižuje cene električne energije in zemeljskega plina Cekin.si Petrol je z decembrom znižal cene električne energije za male poslovne odjemalce, januarja 2025 pa bo znižal tudi cene dobave zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Ta korak, ki vključuje v povprečju 18 odstotkov nižje cene elektrike za male poslovne odjemalce in do 14,6 odstotka nižje cene zemeljskega plina za male poslovne odjemalce in gospodinjstva, je odziv na spremembe...

