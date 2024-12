Pridevnik je pregibna besedna vrsta, ki označuje kvaliteto, vrsto, količino ali svojino. Praviloma (nekateri so nepregibni, npr. roza) lahko pridevnikom določimo spol, sklon in število, ki se ujema s samostalnikom, na katerega se nanaša. Skupaj s števniki in pridevniškimi zaimki tvorijo skupino pridevniških besed. Katere vrste pridevnikov poznamo? Poznamo tri vrste pridevnikov, ki jih določa […] P ...