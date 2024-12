Voznik v Selnici ob Dravi presegel hitrost in izgubil dovoljenje Lokalec.si Policisti Policijske postaje Ruše so včeraj zvečer zaustavili voznika osebnega avtomobila. Ta je na območju Selnice ob Dravi, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 102 km/h, poroča PU Maribor. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in izrečena prepoved nadaljnje vožnje. Zoper voznika je bil podan obdolžilni predlog.

