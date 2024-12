V KGZS-ju nasprotujejo dogovoru z Mercosurjem. Prepričani so, da bo uvožena hrana manj kakovostna. RTV Slovenija KGZS nasprotuje dogovoru o prostotrgovinskem sporazumu med EU in skupino južnoameriških držav Mercosur. V zbornici so mnenja, da bodo slovenski kmetje zaradi uvoza cenejših živil manj konkurenčni, uvožena hrana pa bo manj kakovostna.

