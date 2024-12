Vojaške vaje: Kitajska z obsežnimi pomorskimi vajami v bližini Tajvana. Zaznali tudi 47 letal Primorske novice Kitajska izvaja nove pomorske vaje v okolici Tajvana, v katerih sodeluje več deset vojaških ladij in drugih plovil, so danes sporočile tajvanske oblasti. Opozorile so, da gre za največjo tovrstno vajo v okolici Tajvana od leta 2022. Tajvan je v svoji bližini zaznal tudi 47 kitajskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno











Omenjeni Kitajska

Nancy Pelosi

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Aleksander Jevšek

Janja Garnbret

Robert Golob