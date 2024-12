Drsališče v Murski Soboti je bilo v zadnjih dneh tarča vandalov. Tako so v nedeljo neznanci poškodovali zamrzovalni sistem, zaradi česar je v ledu nastala večja luknja. Škodo so že opravili. Že pred tem pa so policisti obravnavali dečka, ki je na drsališču prižgal petardo in jo odvrgel.