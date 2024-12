Na glavni cesti med Markovščino in Gradiščem pri Materiji je prišlo do trčenja treh osebnih avtomobilov in dveh tovornih vozil. Voznika dveh osebnih avtomobilov sta se ob trčenju telesno poškodovala, eden od njiju pa je ostal tudi ukleščen v zveriženi pločevini. Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija, ki so zavarovali kraj, do prihoda zdravstvenega osebja ponesre ...