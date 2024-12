V Nemčiji zaradi načrtovanja napada aretirali tri domnevne islamiste Demokracija Piše: C. R. Nemška policija je v nedeljo aretirala tri domnevne islamske ekstremiste, ki naj bi načrtovali “resna nasilna dejanja”, so danes sporočile oblasti v zvezni deželi Hessen. Med preiskavo so zasegli več kosov orožja, vendar pa konkretne nevarnosti za javnost po navedbah pristojnih ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška policija je v nedeljo izvedla racije v Mannheimu

