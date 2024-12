Odbojkarska liga narodov se bo leta 2025 drugič zapored vrnila v Slovenijo, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Dvorana Stožice bo med 16. in 20. julijem prihodnje leto gostila enega od njenih treh prestižnih turnirjev. V Ljubljano ob svetovnih prvakih Italijanih prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani. Liga narodov pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze vsako poletje poteka od ...