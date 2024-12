V Slovenijo prihaja letalski prevoznik KLM Royal Dutch Airlines 24ur.com Letalska družba KLM bo spomladi povezala Ljubljano in Amsterdam. Leti bodo na voljo vsak dan med 30. marcem 2025 in 25. oktobrom 2025, nakup letalskih vozovnic pa je že mogoč, so sporočili iz družbe.

Sorodno