Luki Koper zelena luč za podaljšanje kontejnerskega pomola Primorski dnevnik Podjetje Makro 5 gradnje je pri Državni revizijski komisiji umaknilo zahtevek za revizijo javnega naročila za podaljšanje in širitev kontejnerskega terminala v Luki Koper. V koprskem pristanišču so s tem dobili zeleno luč za izvedbo te največje naložbe v zadnjem desetletju. V podjetju Makro 5 gradnje, ki so ga v Luki Koper izbrali za gradnjo objekta novega potniškega terminala, so želeli pridobiti ...

