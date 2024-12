Kostak naj bi odpadke v Spodnjem Starem Gradu le premikal, ne pa zakopaval 24ur.com V družbi Kostak so ob robu novinarske konference, na kateri so predstavili nov Center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, zanikali nezakonito zakopavanje odpadkov. Po besedah predsednika uprave Miljenka Muhe so odpadke prestavljali, niso pa jih zakopavali. Policija, ki preiskuje zadevo, se še ni oglasila pri njih, je povedal.

