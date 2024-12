Po 45 letih ponovno pozvali k identifikaciji moškega, ki je umrl v gozdu 24ur.com V Veliki Britaniji so mednarodno javnost ponovno pozvali k identifikaciji trupla moškega, ki so ga v gozdu našli pred 45 leti. Preiskovalci pravijo, da je moški šepal in tako izstopal, da bi se ga vsak, ki ga je takrat srečal, tudi spomnil. Javnost pozivajo, naj jim sporočijo kakršno koli informacijo, da bodo neidentificiranemu moškemu vendarle vrnili identiteto.

