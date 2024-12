V ZD Ljubljana so veseli, da je ministrstvo za zdravje pospešilo postopke zaposlovanja tujih zdravnikov, je ob obisku ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Od spremembe je na njihovi listi tujih kandidatov med 10 in 15 zdravnikov. Letos so zaposlili tri, je pojasnila.



