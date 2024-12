Mangione proti izročitvi, ob prihodu na sodišče kričal: 'Popolnoma nepravično' 24ur.com Po tem, ko so Luigija Mangioneja obtožili umora izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice Briana Thompsona, so mu na sodišču še drugič odrekli varščino. "Nisem videl nobenega dokaza, da je on strelec," je dejal njegov odvetnik in sporočil, da se bodo borili proti izročitvi New Yorku, kjer mu želijo soditi za umor. Mangione se je sicer ob prihodu na sodišče prerival s policisti in v jezi krič...

