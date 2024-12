Pirc Musar: Slovenski vojaki v tujini delujejo v podporo miru Lokalec.si Slovenski vojaki na misijah v tujini opravljajo naloge v podporo mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti, je v letnem nagovoru pripadnikom Slovenske vojske v tujini povedala predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da njihova prizadevanja ceni. “Slovenski vojaki v tujini skrbite, da bi vsi lahko živeli v mirnejšem in varnem okolju,” ...

