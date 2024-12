Avtomobili s ploščo uspešnic drevi v Kinu Šiška Primorske novice Drevi bodo v ljubljanskem Kinu Šiška zbirko uspešnic Potujemo predstavili novogoriški Avtomobili. Skupini z Markom in Mirkom Vuksanovićem na čelu, ki letos praznuje 40. obletnico izida prve plošče, delamo krivico vsakič, ko zapišemo, da so novogoriška zasedba - saj so glasbena inštitucija, ki močno presega stalni primorski naslov.

