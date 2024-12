Odpoklicano prehransko dopolnilo, preverite, če ga uporabljate Lokalec.si Odpoklic: prehransko dopolnilo B 100 kompleks. Izdelek je bil odpoklican zaradi prenizke vsebnosti vitaminov in drugih učinkovin glede na navedbe na embalaži. Opis izdelka (tip/oznaka)

Prehransko dopolnilo: B 100 KOMPLEKS, Blagovna znamka: VONPHARMA, Uporabno najmanj do: 28.02.2027, Lot: 414022

Proizvajalec: Proizvedeno za: VONPHARMA SI d.o.o., Celjska cesta 8a, Žalec

Distributer: VONPHARMA SI d.o ...

