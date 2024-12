Premier v prehodni sirski vladi Mohamed al Bašir je pozval k stabilnosti in miru v državi. "Zdaj je čas, da ta narod uživa stabilnost in mir," je dejal v prvem intervjuju po strmoglavljenju režima Bašarja al Asada. Kljub temu pa orožje v Siriji še ni povsem utihnilo. Izrael intenzivno obstreljuje in uničuje sirsko vojaško infrastrukturo ter osvaja sirsko ozemlje pod Golansko planoto. Medtem se na ...