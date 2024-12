'Svetu ni usojeno biti zapor, kjer čakamo na kolektivno uničenje' 24ur.com V Oslu so podelili Nobelovo nagrado za mir. Prejela jo je japonska organizacija preživelih, ki se že skoraj 70 let bori za svet brez jedrskega orožja. Žal se zdi, da smo od njega vse bolj oddaljeni. 92-letni Terumi Tanaka, ki je nagrado sprejel, je omenil ruske in izraelske grožnje ter pozval: "Prizadevajmo si, da ustvarimo družbo brez jedrskega orožja in brez vojn."

