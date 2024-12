Kitajska zaradi bolezni prepovedala uvoz živine iz Hrvaške in Poljske N1 Kitajska je zaradi izbruha bolezni modrikastega jezika prepovedala neposredni in posredni uvoz prežvekovalcev ter povezanih proizvodov iz Hrvaške in Poljske, navedbe kitajske carinske uprave povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sorodno











Omenjeni Hrvaška

Kitajska

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Anže Kopitar

Boštjan Poklukar

Janja Garnbret