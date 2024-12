Megan Fox in Machine Gun Kelly sta se razšla tik po oznanitvi nosečnosti 24ur.com Megan Fox in Machine Gun Kelly sta se razšla. Zvezdnika sta pred mescem dni oznanila, da pričakujeta prvega skupnega otroka. Njuna zveza, ki se je začela leta 2020, je bila polna vzponov in padcev. Bila sta zaročena, zaroko pa naj bi večkrat prekinila. Zadnjih nekaj mesecev se je zdelo, da sta uspela premagati probleme, vendar se je na koncu izkazalo, da se ni izšlo.

Sorodno





Omenjeni Megan Fox Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Anže Kopitar

Boštjan Poklukar

Janja Garnbret