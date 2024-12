Nepridipravi s prevaro prišli do računa podjetja in ukradli 46.000 evrov N1 Spletni prevaranti, ki so se predstavljali kot predstavniki banke, so podjetju iz okolice Maribora z računa postrgali več kot 46.000 evrov. Policija opozarja, da so goljufi s podobno taktiko podjetjem v zadnjem času ukradli že okoli 1,4 milijona evrov.

