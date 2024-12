Kolesarska legenda Eddy Merckx je padel med vožnjo, zaradi česar je moral na operacijo kolka. Devetinsedemdesetletni Belgijec je v ponedeljek padel na izletu v Hombeeku blizu Mechelena in utrpel zlom stegnenice. Merckxu so zamenjali kolk in operacija je bila uspešna, so sporočili iz bolnišnice v Herentalsu.



