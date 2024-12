O sumih, da je krško komunalno podjetje Kostak na območju, ki je del vodonosnika podtalnice na Krško-Brežiškem polju, zakopalo večjo količino bolnišničnih in drugih odpadkov, je obsežno poročal portal necenzurirano.si. V podjetju so to zanikali, a so na portalu pozneje objavili nove dokaze, ki so nekatere navedbe podjetja postavile pod vprašaj. Zadevo preiskuje tudi policija. preberite več » ...