Kit grbavec preplaval 13.000 in osupnil znanstvenike Primorske novice Kit grbavec je v zadnjih letih letih opravil eno od najdaljših in najbolj osupljivih potovanj iz Tihega ocena pri obali Kolumbije do Zanzibarja v Indijskem oceanu. Njegovo najmanj 13.000 kilometrov dolgo potovanje so po navedbah znanstvenikov spodbudile podnebne spremembe z osiromašeni zalogami hrane ali iskanje partnerja, piše britanski BBC.

Sorodno







Omenjeni Kolumbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Aleksander Čeferin

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon