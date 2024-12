Potem ko je v ponedeljek zvečer hribovito gozdno območje zahodno od Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija zajel silovit požar, se je do torka zvečer razširil na več kot 2.800 hektarjev površin. Evakuirali so več tisoč ljudi. Zaradi močnega vetra se je razširil tudi v Malibu in uničil najmanj sedem hiš.