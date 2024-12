Članice EU-ja ob meji z Belorusijo in Rusijo lahko prebežnikom omejijo pravico do azila RTV Slovenija Članice EU-ja lahko v primeru instrumentalizacije migracij s strani Rusije in Belorusije, ki na meje EU-ja pošiljata prebežnike iz tretjih držav, omejijo pravico do azila, je sporočila podpredsednica Evropske komisije za varnost Henna Virkkunen.

