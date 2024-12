Dan, ko so v ospredju knjige umetnika, umetniške publikacije in njihovi avtorji RTV Slovenija V Galeriji P74 se odvija VIII. Konvencija Blind Date, posvečena promociji, produkciji in popularizaciji knjige umetnika in umetniških publikacij. Na ta dan avtorji podpisujejo knjige, jih na kratko predstavijo in izvajajo performativna predavanja.

Sorodno