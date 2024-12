Na mariborskem sodišču so izvedli še dva predobravnavna naroka zoper obtožene v kriminalni združbi, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Potem ko so trije priznanje krivde zavrnili že prejšnji teden, je danes to storila še logaška učiteljica Monia Žuran, s priznanjem pa je sodišče in tožilca presenetil Benjamin Slemenjak.