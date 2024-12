Finančna injekcija za razvoj omrežij in storitev Telekoma Slovenije SiOL.net Z današnjim dnem stopi v veljavo posojilna pogodba, vredna 80 milijonov evrov, s katero bo UniCredit Banka Slovenija podprla uresničitev ambiciozne razvojne strategije in krepitev vloge Telekoma Slovenije na trgu, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.