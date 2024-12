Dubrovnik je danes pobelila toča, ulice starega mestnega jedra pa so zaradi ledu postale drsališče. Večje količine dežja in toče so povzročile tudi poplave v središču mesta, povzemajo poročanje spletnega portala Dubrovački vjesnik Primorske novice. Dežurne službe niso prejele prijav o škodi niti o nesrečah, povezanih s točo, ki je pobelila Dubrovnik. Fotografijo pobeljenega starega mestnega jedra j ...