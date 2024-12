Minister Props v Postojni o delu in težavah enot Primorske novice Minister za javno upravo Franc Props je v sklopu obiskov po državi obiskal ajdovsko in postojnsko upravno enoto, kjer se je seznanil z delom in poudaril pomen dobrega sodelovanja z upravnimi enotami.

Sorodno







Omenjeni Franc Props Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Žan Mahnič

Aleksander Čeferin